Videogiochi, disponibile la demo gratuita di NBA 2K20

Come previsto, 2K ha pubblicato la demo di NBA 2K20, la simulazione di basket più apprezzata dagli appassionati di videogiochi.



La versione di prova, ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, richiede circa 16 GB di spazio libero sull’hard disk della vostra console e permette di cominciare a creare il proprio giocatore e iniziare il prologo della modalità carriera.



Per scaricarla non dovete fare altro che cercarla sullo store della vostra console di riferimento o avviare il download cliccando sui seguenti link:



- Scarica la demo su PS4

- Scarica la demo su Xbox One

Tutti i progressi saranno trasferibili nel gioco completo, che uscirà ol 6 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

