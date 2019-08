Abbiamo provato NBA 2K20 con Josh Hart dei New Orleans Pelicans

Durante la Gamescom di Colonia, 2K Sports ha presentato NBA 2K20 , la nuova edizione della sua celebre simulazione sportiva dedicata alla NBA, contestualmente alla pubblicazione della demo per PlayStation 4 e Xbox One. La fiera tedesca è stata l’occasione per fare due chiacchiere con Josh Hart , guardia dei New Orleans Pelicans ed ex Los Angeles Lakers, nonché appassionatissimo videogiocatore non solo di titoli sportivi, ma fiero possessore di tutte le piattaforme. NBA 2K20 VISTO DA UN PROFESSIONISTA - NBA 2K20 è il nuovo capitolo di una delle più accurate simulazioni sportive presenti su console e PC. Anche Josh Hart, che ha contribuito alla realizzazione del gioco prestando il suo corpo per le animazioni in motion capture, non ha dubbi riguardo gli aspetti più riusciti del titolo. “La grafica è sempre più realistica, è impressionante. Le animazioni sono incredibili, ma anche il lavoro svolto per raccontare la carriera di un giocatore professionista è davvero notevole”. C’è spazio per una critica: “Cosa cambierei? I passaggi lunghi, perché il pallone non è controllabile e diventano quasi inutili”.

NON IL MIGLIOR COMPAGNO DI SQUADRA - Siamo abituati a pensare che gli atleti sfruttino le simulazioni sportive per rivivere le emozioni del campo, o magari perché no, per allenarsi un po’ dal punto di vista delle soluzioni tattiche. Non è così per Josh Hart: “Quando gioco a NBA non faccio affatto le stesse scelte che farei in campo: gioco per divertirmi per cui non passo mai il pallone, provo a chiudere trick in possesso di palla, forzo tiri in allontanamento dal canestro e faccio tutte quelle cose che non farei mai in campo”. Insomma, in una partita in modalità multigiocatore, Josh Hart non è esattamente il compagno di squadra migliore possibile.



NBA GAMING CLUB - Josh Hart non è l’unico appassionato di videogiochi della NBA. C’è un circolo di giocatori che si diverte a sfidarsi online non solo con NBA 2K, ma anche con Fortnite e altri titoli multigiocatore: Larry Nance Jr., Karl-Anthony Towns, Terrence Ross sono alcuni dei nomi citati da Hart, un gruppo di “ragazzi normali” (come li definisce lui) a cui piacere passare il tempo sfidandosi pad alla mano. Tornando a NBA 2K20, qual è la modalità preferita di un professionista? Hart non ha dubbi: “Faccio la partita veloce, gioco online, mi basta quello. Evito soprattutto di fare la modalità carriera: vivo già una carriera professionistica in NBA nella vita reale, mi sembrerebbe strano farlo anche nel videogioco”.