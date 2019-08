Need for Speed Heat sfreccia in un video di gioco su PlayStation 4

Alla Gamescom 2019, la fiera di videogiochi più grande del mondo, la più importante d’Europa, abbiamo messo le mani su Need for Speed Heat, l’atteso ritorno della saga basata su corse clandestine in arrivo l’8 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ne abbiamo approfittato per registrare un video che lo ritrae in azione: buona visione!