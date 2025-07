Elden Ring Nightreign: il gioco di ruolo festeggia 5 milioni di utenti con una "modalità per due"

In futuro, in attesa di scoprire quale sarà la visione di Alex Garland per l'adattamento cinematografico di Elden Ring prodotto da A24, il brutale mondo fantasy conosciuto come Interregno arriverà prossimamente anche su Nintendo Switch 2 con una versione chiamata Tarnished Edition, che includerà il gioco base, l'espansione Shadow of the Erdtree e nuovi contenuti per vivere l'avventura del Senzaluce in qualsiasi luogo.