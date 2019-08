Konami ha finalmente svelato l'edizione limitata di eFootball PES 2020 dedicata alla Juventus.



eFootball: PES 2020 Juventus F.C. Edition include esattamente gli stessi contenuti dell'edizione standard, fatta eccezione per la copertina, che è completamente incentrata sui calciatori bbianconeri.



Nell'ordine la cover mette in bella mostra Szczęsny, Chiellini, Pjanic, Ronaldo e Bernardeschi. Ma c'è una piccola curiosità: nell'immagine di presentazione della partnership tra PES e la Juve c'erano Kean e Dybala, che ora sono stati sostituiti da Szczęsny e Bernardeschi. Si tratta di un indizio riguardo l'addio del numero 10? Probabile!



eFootball PES 2020 sarà disponibile dal 10 settembre per PC, PlayStation 4 e Xbox One e avrà i campioni d'Italia in esclusiva totale, costringendo FIFA 20 a chiamarli Piemonte Calcio.