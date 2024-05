Dragon Quest 3 si prepara al ritorno: Square-Enix stuzzica i fan del gioco di ruolo

La conferma è arrivata sulle pagine di X, con lo studio che ha pubblicato un breve filmato in cui conferma l'arrivo di novità sull'atteso remake.

"La leggenda di Erdrick si avvicina", si legge nella descrizione del teaser mostrato sul canale ufficiale di Dragon Quest, che si conclude con un messaggio: "L'eredità ha inizio". Una frase che sembra suggerire come la presentazione ufficiale del progetto, a tre anni dall'annuncio avvenuto originariamente nel maggio del 2021, sia ormai in dirittura d'arrivo. In tal senso, è lecito credere che l'annuncio possa arrivare durante l'evento Nintendo Direct previsto per il mese di giugno, visto il "rapporto" tra il gioco di ruolo e la casa di Kyoto.

Alternando personaggi in due dimensioni e ambientazioni altamente dettagliate a fare da sfondo (proprio come giochi del calibro di Octopath Traveler, Triangle Strategy e Octopath Traveler II), uno stile conosciuto con il nome di "HD-2D", il remake sfrutterà questa particolare cornice per omaggiare l'originale gioco di ruolo di Enix, lanciato nel 1988 in Giappone su NES (prima, storica console di Nintendo) e arrivato qualche anno più tardi sul mercato occidentale.

Non è da escludere che la software house sia ormai a buon punto dello sviluppo e che l'uscita possa avvenire effettivamente entro la fine di quest'anno, segnando il ritorno di uno dei giochi di ruolo più apprezzati della storia dei videogiochi.