Da Final Fantasy a Dragon Quest, ecco le novità di Square Enix in arrivo entro la fine dell'anno

In concomitanza con il Tokyo Game Show , la più importante fiera videoludica che si tiene in territorio asiatico, Square Enix ha organizzato un distaccamento del suo stand anche in Europa, presentando i prossimi videogiochi in arrivo entro la fine dell’anno durante un evento stampa che si è tenuto in quel di Londra, nella splendida cornice dell’Arsenale Reale.

Square Enix Plays 2022 è stata l’occasione per scoprire da vicino alcuni dei videogame più attesi della software house giapponese per PC e console: Tgcom24 e Mastergame hanno provato quelli più interessanti.

IL RITORNO DI UN CLASSICO

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

racconta la storia di Zack Fair

dettagli importanti sul passato di alcuni protagonisti e antagonisti di uno dei JRPG più amati di sempre

- Grande protagonista dell’evento è stato, la nuova versione di titolo di culto uscito nel 2007 su PSP. Il gioco di ruolo d’azione, prequel di Final Fantasy VII,e permette di scoprire alcuni

L’opera di ammodernamento di Square Enix è importante, e

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion arriva su PC, PlayStation e Xbox in una versione graficamente profondamente rinnovata

, con texture in alta definizione e modelli dei personaggi praticamente rifatti da zero, simili a quelli di Final Fantasy VII Remake.

Dal punto di vista del gameplay,

abbiamo potuto provare il nuovo sistema di combattimento, più marcatamente action rispetto a quello originale, che rende più intense le battaglie

evitando di passare tra laboriosi menu per lanciare magie e attacchi speciali, rendendoli immediatamente disponibili grazie a combinazioni di tasti del controller.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

sembra un’edizione restaurata davvero ben curata

e i fan della saga possono attendere il 13 dicembre, data d’uscita del gioco, con una certa fiducia.

NUOVE GRANDI AVVENTURE

Star Ocean

Star Ocean: The Divine Force

permetterà di vivere l’avventura di Raymond e Laeticia due personaggi di altrettanti mondi diversi che si alleeranno per sconfiggere una terribile minaccia

- Final Fantasy non è il solo brand storico a tornare nei prossimi mesi, ma c’è spazio anche per un’altra saga di JRPG particolarmente amata, comedi Tri-Ace, che dal 1996 ha conquistato il pubblico con le sue atmosfere a metà strada tra fantasy e fantascienza.è il nuovo capitolo della serie, in arrivo il 27 ottobre su Xbox e PlayStation di ultime due generazioni e PC, e

Tra le novità di questo capitolo ci sono

un sistema di combattimento particolarmente reattivo

volare per compiere attacchi furtivi sui nemici ed esplorare un’ambientazione molto più verticale

, basato su combinazioni di mosse personalizzabili, e la possibilità die complessa del solito.

In tema d’azione ed esplorazione

da tenere d’occhio è anche Valkyrie Elysium, gioco d’azione con elementi di ruolo in arrivo il 29 settembre

l’avventura che rimescola in stile nipponico la mitologia norrena sembra davvero divertente da giocare

su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Nonostante un comparto tecnico non irresistibile,, grazie un sistema di combattimento spettacolare e complesso, tra magie, tecniche speciali e la possibilità di evocare lo spirito di combattenti al proprio fianco per avere la meglio sui nemici.

AVVENTURE IN PORTABILITÀ

Dragon Quest Treasures

permette di vivere un viaggio in compagnia di Erik e Mia, due fratelli amanti delle avventure

- Protagonista dell’evento è stata anche Nintendo Switch, soprattutto grazie a, uno spin-off dell’undicesimo capitolo della serie JRPG (ma no, non c’è bisogno di conoscere la storia del gioco principale) che, che lasciano la loro nave vichinga per andare a caccia di tesori, aiutati da due simpaticissimi mostriciattoli, Porcus e Purrsula.

Il sistema di gioco unisce esplorazione, combattimenti piuttosto immediati e la necessità di decifrare indizi per trovare tesori nascosti, per un’avventura adatta a un pubblico di tutte le età, in arrivo il 9 dicembre.

Nei prossimi mesi, inoltre, gli utenti Switch potranno divertirsi anche l’arrivo di alcuni giochi molto apprezzati su altre console, come l’action di PlatinumGames e Yoko Taro

NieR: Automata

The End of YoRHa Edition

Life is Strange Arcadia Bay Collection

Life is Strange

Life is Strange: Before the Storm

, la cuidebutta sulla console ibrida Nintendo il 6 ottobre, e, per un tocco di occidente in una rosa di titoli di stampo nippico, c’è la raccolta, disponibile dal 27 settembre, che permette di vivere anche in mobilità le intense avventure di amicizia e formazione di Max, Chloe e Rachel con le versioni rimasterizzate di

Insomma,

l’evento Square Enix Plays 2022 è stata l’occasione per scoprire le tante avventure che entro la fine dell’anno ci porteranno in galassie e universi piuttosto differenti

, ma che promettono tante ore di divertimenti a prescindere dalla piattaforma di gioco.