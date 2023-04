Diablo IV è pronto al lancio, completato lo sviluppo del gioco di ruolo

Uno dei titoli più attesi di un 2023 che sembra sempre più importante per il settore dei videogiochi è certamente Diablo IV , nuovo capitolo della popolare saga ruolistica realizzata da Blizzard Entertainment : in attesa dell'esito della chiacchieratissima acquisizione da parte di Microsoft per rimpolpare la scuderia Xbox Game Studios, lo sviluppo dell'atteso gioco di ruolo è stato finalmente completato , scongiurando l'ipotesi di un rinvio alla stagione autunnale.

L'annuncio è arrivato direttamente dalla software house californiana, che ha confermato il raggiungimento della cosiddetta "fase Gold", che consiste nella finalizzazione del codice di gioco e nel processo di masterizzazione delle copie destinate al commercio.

Diablo IV ha dunque raggiunto la formula completa in termini di contenuti, con gli sviluppatori di Blizzard che sfrutteranno il mese e mezzo a disposizione per rifinire ulteriormente l'esperienza di gioco e applicare il maggior numero di correzioni attraverso l'immancabile aggiornamento disponibile a ridosso del lancio, soprattutto tenendo in considerazione i tanti riscontri ricevuti dai giocatori in seguito alla recente versione di prova che ha permesso di esplorare a fondo il mondo di Sanctuarium.

"L'entrata nella fase Gold è una tappa fondamentale per l'incredibile team di Diablo IV, che ha lavorato duramente alla realizzazione del nuovo capitolo di questo franchise. Si tratta di un passo concreto e significativo verso il lancio del 6 giugno", afferma Rod Fergusson, general manager della saga. "Non vediamo l'ora che tutti i giocatori possano cimentarsi nel gioco completo, sia che si tratti di veterani del franchise, sia di giocatori che si avvicinano per la prima volta al titolo: prendere parte all'incredibile narrazione, provare le classi, le build dei personaggi ed esplorare ciò che l'end-game e l'oscuro mondo di Sanctuarium hanno da offrire".

I giocatori PC, PlayStation e Xbox che attendono con ansia di mettere piede nell'oscuro mondo creato da Blizzard e sconfiggere la temibile antagonista Lilith dovranno attendere solo qualche settimana, con l'uscita sul mercato che resta fissata al 6 giugno su tutte le piattaforme: coloro che prenoteranno il gioco in versione digitale potranno accedere all'avventura infernale quattro giorni prima e iniziare la caccia alla Beata Madre di Sanctuarium il 2 giugno.