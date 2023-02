Diablo IV si prepara al debutto: la versione di prova arriverà il prossimo mese

Tra i videogame più importanti in uscita nel 2023, Diablo IV è certamente uno dei più attesi: in arrivo a undici anni di distanza dal terzo episodio, il nuovo gioco di ruolo sviluppato da Blizzard Entertainment si lascerà presto provare da tutti gli amanti del franchise grazie a una versione "beta" disponibile a partire da marzo , giusto tre mesi prima del debutto ufficiale previsto a giugno su PC, PlayStation e Xbox.

Come confermato dal game director Joe Shely in occasione dell'evento IGN Fan Fest, la beta pubblica di Diablo IV sarà lanciata il prossimo mese e permetterà ai giocatori di creare un guerriero personalizzato, testando una buona porzione di quella che sarà l'avventura finale contro Lilith.

La beta di Diablo IV permetterà ai giocatori di provare il prologo e il primo atto della campagna, che si svolgerà in una zona chiamata "Fractured Peaks": coloro che si cimenteranno nell'impresa potranno raggiungere il livello 25 e prendere parte a tutte le missioni previste in quell'area, si tratti d'imprese principali o quest secondarie con cui ottenere ricompense e risorse.

Per incentivare i giocatori all'acquisto del gioco di ruolo, Blizzard ha confermato che la beta sarà disponibile in anteprima per coloro che effettueranno la prenotazione di Diablo IV: questi utenti riceveranno infatti l'accesso prioritario nel weekend del 17 marzo e potranno mantenere i progressi raggiunti nella finestra "pubblica", prevista per tutti i giocatori dal 24 al 26 marzo. I propri salvataggi non saranno tuttavia importabili nel gioco finale in arrivo il 6 giugno, così da non rendere troppo svantaggiati i giocatori che non parteciperanno alla beta.

Per la prima volta nella storia del brand Diablo, le splendide sequenze d'intermezzo di stampo cinematografico mostreranno il personaggio personalizzato creato dal giocatore per l'occasione: in occasione dell'evento di IGN, Blizzard ha mostrato infatti un filmato che sarà presente nell'imminente versione di prova, che include in modo armonioso il personaggio creato dal game director Joe Shely e permetterà di rendere più coinvolgente la storia narrata dalla software house californiana.