Destiny Rising arriva ad agosto, lo sparatutto si prepara al debutto su dispositivi mobile

Il nuovo video diffuso da NetEase mostra uno sguardo più approfondito alle meccaniche di gioco studiate dall'azienda cinese per questa nuova reinterpretazione in salsa mobile della saga di Destiny, che per certi versi pare riuscire a staccarsi dalla formula principale creata da Bungie in modi interessanti e introdurre alcune novità richieste a gran voce per i capitoli principali negli ultimi anni, ma mai effettivamente proposte dalla software house americana né in Destiny, né tantomeno nel seguito Destiny 2 e relative espansioni.