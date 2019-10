Destiny 2: parte un evento benefico a favore dei bambini

I videogames hanno un cuore grande, lo hanno dimostrato in molte occasioni. Nei mesi scorsi non sono mancate, infatti, le occasioni per tante software house di poter coinvolgere i loro fan in eventi benefici, che vanno ben al di là della mera realtà dei loro giochi. A muoversi questa volta tocca a Bungie , che anche quest'anno ha indetto il consueto Games2Give nel suo sparatutto Destiny 2 .

Con questa iniziativa, disponibile sul sito della fondazione di beneficenza della casa americana dal 24 ottobre al 10 novembre, i giocatori dello sparatutto potranno devolvere le loro offerte a favore del programma iPads for Kids e degli ospedali facenti parte del Children's Miracle Network.

Per ringraziare i giocatori coinvolti, Bungie ha deciso di ricompensarli con diversi loot speciali che variano a seconda dell'entità della somma devoluta: con 10 dollari, si potrà ottenere infatti l'emblema esclusivo Mist Blossom, con 50 dollari lo Spettro esotico Gilded Shell, mentre con 100 dollari si avrà accesso a tutte le ricompense menzionate e ulteriori premi fisici in un set che contiene inoltre la colonna sonora in vinile di Destiny 2, la statuetta dello spettro esotico e le action figure di due guardiani.

Non solo. Tutti i giocatori che seguiranno le partite in streaming e devolveranno le loro offerte ai loro beniamini aderenti all'iniziativa, potranno sbloccare ricompense aggiuntive per i propri personaggi da utilizzare all'interno del gioco oltre alla possibilità di vincere un viaggio per visitare gli studi di Bungie proprio durante la maratona live di 24 ore a cui parteciperanno gli stessi sviluppatori.

