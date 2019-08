Death Stranding: tre nuovi, enigmatici trailer per l’esclusiva PS4

A cinque anni dalla sua ultima visita alla fiera tedesca, Hideo Kojima, il leggendario creatore della saga di Metal Gear, è salito sul palco della Gamescom Opening Night Live 2019 per mostrare dei nuovi video di Death Stranding.



Dopo l'ormai solita entrata trionfale introdotta da Geoff Keighly, presentatore della “notte degli Oscar” dei videogiochi, i The Game Awards, e uno speciale video realizzato per l'occasione, il game designer giapponese ha parlato di Mama (interpretata da Margaret Qualley), del Bridge Baby (il bambino che Norman Reedus porta “in grembo”) e Deadman (interpretata Guillermo del Toro), tre figure a cui sono stati dedicati due trailer introduttivi separati.



Kojima ha sfruttato l'occasione anche per mostrare un video teaser del gameplay, che sarà protagonista di un reveal completo al Tokyo Game Show di fine settembre. Alla fine del filmato c'è una piccola sorpresa: Keighly sarà presente nel gioco con un cameo insieme a tante altre figure di spicco, tra cui c’è anche il regista di Drive, Nicolas Winding Refn.



Death Stranding ha un cast degno dei migliori film di Hollywood e sarà disponibile dall'8 novembre solo su PlayStation 4.