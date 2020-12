Dal videogioco al piccolo schermo: prime voci sulla serie tv di The Elder Scrolls

Continua l'espansione di Bethesda , il colosso videoludico recentemente acquisito da Microsoft che entrerà a far parte della famiglia Xbox nel 2021: l'azienda capitanata da Todd Howard e Pete Hines potrebbe avere in serbo una nuova serie televisiva dedicata al mondo di The Elder Scrolls , che dovrebbe esordire prossimamente su Netflix. Per il publisher americano si tratterebbe del secondo show TV dopo quello di Fallout .

La notizia è arrivata da Daniel Richtman, giornalista e sceneggiatore che vanta numerose conoscenze nell'industria televisiva, il quale ha svelato l'accordo stipulato da Bethesda e Netflix per la produzione di una serie televisiva tratta dai videogiochi di The Elder Scrolls: secondo Ritchman, lo show sarà molto più grande, in termini di portata e investimenti, di quella basata sul franchise di The Witcher con protagonista Henry Cavill.

La serie di The Elder Scrolls dovrebbe riproporre una rielaborazione dello sconfinato continente di Tamriel, ma al momento è ancora presto per capire quali attori faranno parte del cast e a chi sarà affidata la regia e sceneggiatura della serie. È probabile che Bethesda possa sfruttare questa serie come "apripista" in modo da espandere ulteriormente la community del franchise ruolistico attingendo da un bacino d'utenza ancora più ampio, in vista poi della pubblicazione del prossimo videogioco The Elder Scrolls VI.

È interessante, a ogni modo, notare come Netflix sia focalizzata sul mondo dei videogiochi per la produzione di nuove serie TV, film e anime con cui infarcire il suo catalogo: l'azienda infatti ha già annunciato numerosi adattamenti basati sul mondo videoludico, tra gli anime di Castlevania e Cyberpunk 2077, e le serie live-action di Assassin's Creed, Splinter Cell, Resident Evil e lo stesso The Witcher, la cui seconda stagione è attualmente in fase di ripresa.

