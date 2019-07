Dai videogiochi al piccolo schermo, ecco il trailer di Doom: Annihilation

Mentre i fan di Doom attendono con ansia l'arrivo di Eternal nuovo capitolo della serie sparatutto il prossimo autunno, Universal Pictures Home Entertainment si prepara a lanciare un nuovo film ispirato alla saga di id Software e Bethesda . Intitolato Doom: Annihilation , il film vedrà il tenente Joan Dark guidare una spedizione di marine d'élite intenti a distruggere un'orda di demoni. Dopo la scoperta di un portale nascosto in una delle lune di Marte che rappresenta un vero e proprio "portale" per l'Inferno, le creature demoniache hanno invaso il pianeta con lo scopo di conquistare e distruggere la Terra.

Il film, il cui accordo è stato stipulato verosimilmente prima dell'acquisizione dei diritti di Doom da parte di Bethesda, non prevede il coinvolgimento da parte del publisher o degli sviluppatori di id Software, che hanno preso le distanze da Annihilation dichiarando ufficialmente su Twitter che la software house non ha nulla a che fare con questo progetto.



Doom: Annihilation sarà lanciato il 1 ottobre su DVD e Blu-ray, saltando la tradizionale uscita anticipata nelle sale cinematografiche. Di seguito il primo trailer ufficiale, che conferma la data di lancio per il mercato retail europeo.