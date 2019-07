Da Batman a Il Signore degli Anelli: la strana storia del videogioco L'Ombra di Mordor

Dopo l'esperienza con la serie horror F.E.A.R., Monolith voleva mettersi alla prova con qualcosa di diverso sfruttando il catalogo di proprietà intellettuali di Warner Bros., che si sarebbe occupata della produzione e distribuzione del progetto. Inizialmente, la software house aveva adocchiato Il Signore degli Anelli e creato il concept di un gioco cooperativo con dei dungeon creati proceduralmente. Tuttavia, l'idea di base non era apparsa particolarmente convincente, anche a causa della difficoltà di creare due protagonisti di spessore.



Così, Monolith ha spostato l'attenzione altrove, concentrandosi sulla serie di Batman e creando un'ambientazione open-world completamente esplorabile ispirata alla Gotham City della trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Nolan, che include anche Batman Begins e Il ritorno del Cavaliere Oscuro. Un gioco che includeva la Batmobile come mezzo di trasporto e tre stili di combattimento, basati sulla furtività, sulle arti marziali e sui gadget dell'Uomo Pipistrello.



Dopo due anni trascorsi nel realizzare il concept di base necessario per ottenere l'approvazione di Nolan, durante l'incontro con il regista qualcosa non è andato come previsto e il responsabile dell'adattamento cinematografico dell'eroe dei fumetti DC Comics ha declinato l'offerta, costringendo Monolith a ritornare sui propri passi.



Nel tentativo di non vanificare gli sforzi profusi in due anni di duro lavoro, il team di sviluppo ha deciso di trasformare il gioco del Cavaliere Oscuro in un'avventura ispirata al Signore degli Anelli, cambiando lo scenario in un mondo medievale dalle tinte fantasy e utilizzando persino il personaggio di Batman come protagonista provvisorio mentre si definiva il ruolo di Talion, che avrebbe poi ereditato il ruolo di star principale.



Niente male per un gioco che, al suo esordio sul mercato, è riuscito a conquistare numerosi consensi da parte della stampa e degli amanti de Il Signore degli Anelli, al punto di spingere Warner Bros. e gli stessi ragazzi di Monolith a lavorare su un sequel intitolato La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra.