Cyberpunk 2077 arriverà su Xbox Series X, gratis per chi lo acquista su Xbox One

Si tratta di una feature che consente di acquistare il gioco su Xbox One e ottenere automaticamente la versione Xbox Series X senza costi aggiuntivi, una sorta di cross-buy che permetterà a coloro che decideranno di investire nell'acquisto della console next-gen solo successivamente di poter comprare i giochi preferiti e ritrovarli, in versione migliorata, una volta che questi saranno installati su Xbox Series X.

Il sistema sarà adottato da tutti i giochi first-party di Microsoft, tra i quali Halo Infinite, ma anche le terze parti giocheranno un ruolo importante: la casa di Redmond ha infatti inserito questa opzione per tutti gli sviluppatori e publisher che vorranno consentire ai giocatori di sfruttare la stessa copia su Xbox One e Xbox Series X, e in tal senso una delle prime aziende a confermarne l'adozione è stata CD Projekt Red, la quale ha assicurato che Cyberpunk 2077 potrà essere acquistato al lancio settembrino su Xbox One e funzionerà al massimo delle sue potenzialità su Xbox Series X una volta che la console di Microsoft debutterà sul mercato. Il tutto, vale la pena ribadirlo, con una singola copia e senza costi aggiuntivi.

Smart Delivery consentirà ai fan di Xbox di scaricare automaticamente la copia adatta alla console in uso, permettendo a chi gioca di pensare soltanto a divertirsi, ma soprattutto dovrebbe mettere fine a uno dei fenomeni più frequenti di questa generazione: le riedizioni di videogame del passato, con una manciata di caratteristiche extra come pretesto per rivendere il gioco a prezzo pieno. Non resta che sperare che tutta l'industria possa seguire la linea tracciata da Microsoft.

