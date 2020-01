Videogiochi, continuano i rinvii illustri: anche Cyberpunk 2077 slitta a settembre

La "stagione dei rinvii" in ambito videoludico procede con forza: dopo il leggero ritardo che ha colpito Final Fantasy 7 Remake e quello, ben più lungo, che ha costretto Square Enix a rimandare Marvel's Avengers, anche CD Projekt Red si aggiunge al coro annunciando un nuovo rinvio per il gioco di ruolo Cyberpunk 2077 .

In una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la software house polacca ha confermato di aver completato lo sviluppo delle missioni principali e secondarie del suo nuovo gioco futuristico basato sul gioco da tavolo partorito da Mike Pondsmith, tuttavia, a causa della portata del gioco, dell'incredibile mole di attività, personaggi, oggetti ed elementi da sistemare, gli sviluppatori necessitano di maggior tempo per poter rifinire l'esperienza di gioco al massimo delle potenzialità.

"In questo momento il gioco è completo ed è giocabile, ma c'è ancora lavoro da fare", commentano Marcin Iwinski e Adam Badowski, rispettivamente co-fondatore e responsabile di CD Projekt Red. "Night City è gigantesca ed è piena di storie, di contenuti e di posti da vedere, ma data la scala impressionante e la complessità ci serve più tempo per concludere la fase di testing, di risoluzione dei problemi e di perfezionamento". Per questo motivo, Cyberpunk 2077 non sarà disponibile prima del 17 settembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.

