Crysis, tutto pronto per il ritorno di uno dei videogiochi più spettacolari di sempre

Sin dal suo lancio nel 2007, Crysis è diventato uno dei punti di riferimento per il mondo del gaming su PC: grazie all'incredibile lavoro svolto da Crytek , lo sparatutto si era distinto per un ottimo gameplay che faceva da cornice a uno spettacolare comparto grafico, incredibile per i tempi e tuttora insuperato sotto determinati aspetti. La saga si è arricchita nel 2011 e 2013 con due sequel prima di finire nel dimenticatoio: da allora, del brand Crysis se ne sono perse le tracce, ma tutto ciò potrebbe cambiare molto presto.

Negli ultimi giorni, gli account social del brand Crysis si sono "risvegliati" dopo essere stati inattivi per più di tre anni: il primo messaggio, pubblicato un paio di giorni fa, recitava la frase "Receving Data", lo stesso messaggio che appariva nel visore dei soldati Prophet e Nomad (eroi principali della saga) all'avvio delle rispettive Nanotute, esoscheletri futuristici che donano ai personaggi resistenza e abilità fuori dal comune.

Il secondo messaggio, arrivato nelle scorse ore, recita invece "Nomad, sei ancora con noi?", un riferimento alla domanda che il personaggio di Prophet rivolge al protagonista Nomad nella scena iniziale del primo capitolo.

Ciò lascia intendere che Electronic Arts e Crytek siano al lavoro per proporre una riedizione di Crytek realizzata con il nuovo motore CryEngine o, perché no, l'intera trilogia della serie sparatutto per PC e console di nuova generazione. Sarebbe certamente un gran modo per sfruttare l'hardware di PS5 e Xbox Series X con un videogioco certamente di sfruttare al massimo ogni briciolo di potenza.

Al momento non sappiamo quando e se il ritorno di Crysis sarà confermato dal team di sviluppo tedesco, ma a giudicare dalla costanza con la quale gli sviluppatori stanno "stuzzicando" i fan, è lecito attendersi un annuncio ufficiale nei prossimi giorni.

