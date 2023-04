Cristina D'Avena si dà ai videogiochi con un brano dedicato a Genshin Impact

Con "Ti cercherò", l'amatissima cantante bolognese supera i confini dell'universo dei cartoni animati ed entra a pieno titolo in quello videoludico

La cantante bolognese, da sempre filo conduttore e colonna sonora prediletta di grandi e piccini, non ha voluto fermarsi alle serie animate ma prova a superare i propri confini sbarcando nel mondo dei videogiochi : il suo nuovo singolo, intitolato "Ti cercherò", è infatti dedicato al gioco di ruolo open world Genshin Impact .

Il testo della canzone è stato scritto interamente dalla cantante che, come sempre, ne ha magistralmente interpretato le note struggenti, che seguono passo dopo passo le immagini del videoclip con alcune scene tratte dal famosissimo videogioco di MiHoYo.

Il videoclip è già disponibile su YouTube e su tutte le piattaforme digitali, come comunicato dalla cantante sui suoi profili social. "Sono davvero felicissima di essere parte integrante di questa attività tanto attesa. Quando me l'hanno proposta ho detto subito di sì", ha dichiarato Cristina D'Avena. "Guardando le immagini di Genshin Impact ho notato le molte somiglianze con i tanti bellissimi cartoni di cui ho interpretato le sigle nel corso della mia carriera".

"Con il compositore Cristiano Macrì abbiamo deciso di creare un brano epico ed emozionante che potesse rispecchiare al meglio le tematiche del gioco: appassionanti e mai scontate", prosegue la cantante. "Spero che al pubblico piaccia, e che convinca tutti ad avventurarsi nel fantastico mondo di Genshin Impact per scoprire di persona la bellezza di questo gioco, magari, perché no, ascoltando questa mia nuova canzone in sottofondo".

Cristina D'Avena non è stata del tutto estranea al mondo dei videogiochi, date già le sue interpretazioni di brani tratti dalle serie a cartoni animati di grandi colossi come Pokémon. Il suo nuovo brano "Ti cercherò", tuttavia, segna l'assoluta evoluzione di una grande artista che continua, dopo quarant'anni di carriera, a fare emozionare il pubblico di casa nostra.