Cristiano Ronaldo diventa un combattente di Fatal Fury

Nel roster di Fatal Fury: City of the Wolves, infatti, Cristiano Ronaldo interpreterà sé stesso e combatterà tra le strade di South Town mostrando le sue particolari doti calcistiche, che per l'occasione si tramuteranno in potenti tecniche con cui sbarazzarsi di lottatori molto più navigati di lui. I video mostrano alcune delle abilità di CR7, come la scivolata, un salto per contrastare l'avversario e il devastante "Echo Shot" per prendere a pallonate l'avversario, mentre in caso di vittoria la stella portoghese sfodererà il suo inconfondibile "Siuuu" per celebrare il trionfo.