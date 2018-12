Crash Team Racing: Nitro Fueled avrà anche tracciati e kart inediti

Crash Team Racing: Nitro Fueled sarà più di un semplice remake, perché gli sviluppatori stanno ideando anche delle piste e dei kart totalmente inediti.



La notizia proviene dalla descrizione ufficiale del gioco, pubblicata sul suo sito ufficiale subito dopo l'annuncio avvenuto nel fine settimana:



"Crash è tornato dietro al volante! Spingi sull'acceleratore con Crash Team Racing Nitro-Fueled. Rivivi l'esperienza originale di CTR completamente rimasterizzata e goditi i fantastici contenuti aggiuntivi, in un unico pacchetto che ti manderà su di giri. Riscalda i motori con modalità, personaggi, piste, potenziamenti, armi e comandi originali. Conquista la gloria con kart e piste non presenti nel gioco originale. Gareggia con i tuoi amici e scala le classifiche online".



Come per la Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, l'aspetto grafico sarà completamente rivisto per essere quanto più dettagliato possibile, ma l'intenzione di Activision è anche consegnare agli appassionati un un titolo fedelissimo all'originale uscito su PS1 nel 1999, quindi niente paura!



Crash Team Racing: Nitro Fueled sarà disponibile dal 21 giugno 2019 su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Sw​itch.