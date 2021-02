Crash Bandicoot 4 arriva su PS5 e Xbox Series: il video delle versioni next-gen

Non è ancora arrivato il tempo di voltare pagina per Crash Bandicoot : il marsupiale più amato dei videogames sta per tornare con una riedizione della sua ultima avventura, Crash Bandicoot 4: It's About Time , in arrivo il prossimo mese su tutte le altre piattaforme "escluse" al momento del debutto lo scorso anno. Activision e Toys for Bob hanno confermato l'uscita su PS5 e Xbox Series X/S con una versione ad hoc che sfrutterà la potenza delle nuove console di Sony e Microsoft.

Per il debutto su next-gen, Crash Bandicoot 4 proporrà un nuovo comparto grafico in Ultra-HD 4K e un frame-rate a 60 fotogrammi per secondo, che garantiranno una fluidità superiore e decisamente adatta a uno stile di gioco che fa della precisione e del tempismo i suoi punti di forza.

L'avventura di Crash, Coco e Neo Cortex potrà contare inoltre sul pieno supporto ai dischi a stato solido (SSD) presenti nelle nuove piattaforme ammiraglie di Sony e Microsoft per offrire tempi di caricamento estremamente ridotti, così da rendere l'esperienza di gioco ancora più soddisfacente.

Il gioco, che arriverà anche su PC e Nintendo Switch il prossimo 12 marzo, supporterà anche alcune delle feature esclusive del controller DualSense nella sua versione per PS5: i grilletti adattivi saranno sfruttati per offrire delle reazioni differenti in base alle azioni che si svolgeranno nel gioco, mentre l'Audio 3D offrirà un coinvolgimento ancora superiore a detta degli sviluppatori.

Al momento non sono state comunicate caratteristiche esclusive per le versioni PC, Switch e Xbox Series X/S.

Crash Bandicoot 4: It's About Time, le immagini della versione next-gen

Il quarto episodio della saga di Activision torna su PC, Switch e le nuove console di Sony e Microsoft: ecco come saranno le versioni per PS5 e Xbox Series X/S

Coloro che hanno già acquistato il gioco su PlayStation 4 e Xbox One (sia in versione digitale che su disco) potranno ottenere gratuitamente le versioni next-gen: in caso di edizione digitale basterà scaricare la versione per PS5 o Xbox Series X/S (quest'ultima sarà gestita in modo automatico grazie alla funzionalità Smart Delivery), mentre per le edizioni retail sarà sufficiente inserire il disco nella console per avviare il download dell'aggiornamento.

Confermato, inoltre, il trasferimento dei salvataggi, che potranno essere utilizzati per riprendere l'avventura da dove l'avete lasciata.

