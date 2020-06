Crash Bandicoot torna a ottobre, ecco il primo trailer del quarto episodio

Alla fine è arrivata l'ufficialità: Activision ha presentato il primo trailer di Crash Bandicoot 4: It's About Time , nuovo episodio del popolare franchise creato dai ragazzi di Naughty Dog che tornerà con un sequel diretto del terzo capitolo. Il gioco, in sviluppo presso gli studi Toys for Bob, proporrà una nuova avventura ambientata subito dopo gli eventi di Warped in cui Crash Bandicoot e Coco dovranno sventare i piani del perfido Dr. Neo Cortex , che in questo episodio sarà un personaggio giocabile.

Crash Bandicoot 4, in uscita su PS4 e Xbox One il 2 ottobre (con l'edizione per Xbox Series X che arriverà verosimilmente al lancio della console di nuova generazione di Microsoft), vedrà l'introduzione di nuove meccaniche di gioco che si alterneranno a quelle che i fan della saga hanno imparato ad amare in tutto questo tempo.

Grazie alle nuove maschere Quantum, i giocatori otterranno abilità inedite (per un totale di quattro), come ad esempio la possibilità di rallentare il corso del tempo o di invertire la gravità. Queste nuove meccaniche di gameplay si fonderanno agli elementi caratteristici della saga, come salti, doppi salti, wall-run e platforming all'interno di scenari molto vari: da ambientazioni preistoriche a città futuristiche, il nuovo capitolo promette di offrire un'esperienza intensa e ricca di sfide.

In attesa di una prova con mano del nuovo episodio, non perdete le primissime immagini ufficiali di Crash Bandicoot 4: It's About Time.

