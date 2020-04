Coronavirus: papà costruisce un cabinato arcade per suo figlio durante la quarantena

Se non sapete come impiegare il tempo della quarantena da Covid-19 ma avete buone abilità nel fai-da-te, potreste prendere spunto da questo giovane papà inglese, che con qualche pannello di compensato e una serie di pezzi acquistati online, è riuscito a costruire un vero e proprio cabinato arcade retrò da sala giochi, come regalo per il suo bambino di tre anni e aiutarlo così a trascorrere al meglio questo pesante periodo di lockdown.