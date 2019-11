Condannato lo streamer che aveva aggredito la compagna in una diretta su Fortnite

Secondo il sistema legale australiano, un vincolo di buona condotta equivale a una pena non detentiva che viene accordata o meno in base al comportamento del colpevole lungo il corso di un determinato periodo di tempo, 14 mesi nel caso di Munday.

Nel video dell'aggressione, la donna cercava di convincere il marito a unirsi al resto della famiglia per cena e dopo i ripetuti rifiuti del giovane, impegnato in una partita di Fortnite in streaming, aveva iniziato a lanciargli contro diversi oggetti. In preda a uno scatto d'ira, Munday si era alzato in diretta e schiaffeggiato la compagna davanti ai due figli rispettivamente di 3 e 2 anni.

Stando a un report di The Guardian, l'avvocato dello streamer aveva dichiarato al tribunale locale di Picton che si fosse trattato "solo" di uno schiaffo, ma il magistrato Mark Douglass lo aveva accusato di aver utilizzato una frase poco appropriata, sottolineando lo scarso autocontrollo del ragazzo.

Nello stato australiano del Nuovo Galles del Sud, dove è avvenuto l'incidente, un assalto del genere avrebbe comportato una condanna di due anni di reclusione. Nonostante ciò, secondo il magistrato il reato non si era poi rivelato tanto grave da arrivare a una pena detentiva, che salva quindi in corner Munday che dovrà però rigare dritto per i prossimi 14 mesi.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!