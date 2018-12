Colpisce la moglie mentre gioca a Fortnite, la polizia lo prende in custodia

Stando alla ricostruzione, il fatto sarebbe stato scatenato dalla reazione della moglie di MrDeadMoth che, dopo aver invitato più volte (ma senza successo) il proprio coniuge a interrompere la diretta per cenare assieme alla sua famiglia, ha perso le staffe e lanciato degli oggetti contro il marito, probabilmente sfiancata dal dover occuparsi alla famiglia da sola mentre il marito giocava.



Lo streamer avrebbe colpito a più riprese la moglie invitandola a lasciarlo giocare in pace fino al termine del match, incurante delle urla e lacrime dei propri figli. Il tutto non ha fatto piacere ai fan di MrDeadMoth, che per tutta risposta hanno condiviso l'accaduto sui social network con tanto di video del misfatto.