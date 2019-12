Con The Sims 4 i giocatori diventano game designer all'Università

Videogiochi e cultura continuano a incontrarsi e a lavorare insieme per offrire nuove opportunità ai giovani di oggi: Ironhack (una scuola di tecnologia che ha aperto i battenti nel 2013) ed Electronic Arts hanno annunciato una partnership che, sfruttando il recente lancio di The Sims 4: Discover University , permetterà ai giocatori di ottenere una borsa di studio per avvicinarsi al mondo del lavoro nel settore dei videogiochi e della tecnologia.

I fan di The Sims potranno candidarsi per una borsa di studio in uno dei sei campus europei (Madrid, Barcellona, Parigi, Amsterdam, Berlino o Lisbona) o o uno dei tre americani (Miami, Città del Messico o San Paolo) di Ironhack. Grazie alla borsa di studio, gli aspiranti sviluppatori potranno acquisire le conoscenze essenziali per la realizzazione di un videogioco: si tratta di un'opportunità unica che consente a una nuova generazione di talenti di entrare in un mercato in continua espansione apprendendo nozioni fondamentali per il proprio futuro professionale.

L'azienda ha previsto 400 borse di studio per corsi di Web Development, UX / UI Design o analisi dei dati, per un totale di 800mila euro per corsi a tempo pieno o part-time in uno dei nove campus Ironhack in Europa e in America Le iscrizioni sono aperte a tutti e non comportano alcun costo.

