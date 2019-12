Canada: 12enne crea un videogioco per affrontare il suidicio del padre

Semplicemente Luke : è il 12enne di Montréal, in Canada, ad aver meritato un riconoscimento all'interno del Gaming Global Citizen in occasione dei The Game Awards 2019, per aver creato un videogioco dove racconta di come abbia affrontato la tragica scomparsa del padre, morto suicida a causa della depressione .

“Let’s Be Well" (Andrà tutto bene) è il titolo del gioco premiato dal Gaming Global Citizen che, in collaborazione con Facebook Gaming, porta ogni anno alla ribalta giovani e persone che ispirano il cambiamento e la positività attraverso il potere dei videogiochi. Luke è il primo ragazzino ad aver ricevuto tale riconoscimento.

Luke lo ha creato utilizzando la famosissima piattaforma di Roblox, un sandbox con oltre 100 milioni di utenti mensili che consente di realizzare una serie di esperienze interattive da poter condividere online con giocatori di ogni parte del pianeta.

In Let's Be Well si gioca nei panni di Bob, un personaggio affetto da depressione, che si muove lungo un percorso ad ostacoli fatto di blocchi grigi che si colorano una volta attraversati e che simboleggiano il recupero da questa terribile malattia. Durante il gameplay, il tutorial che accompagna i giocatori fornisce inoltre una serie di informazioni su cosa sia la depressione, cercando di creare consapevolezza negli utenti e portarli alla guarigione.

Luke ha avuto l'idea del gioco dopo aver partecipato al We Day, un grande evento annuale in Canada incentrato sull'emancipazione dei giovani. "Ho visto tutti questi ragazzi della mia stessa età cercare di fare la differenza", ha detto il giovane game designer. "Così ho deciso di creare un gioco sulla salute mentale per sensibilizzare il mondo su questo argomento".

"All'inizio sono rimasto scioccato, piacevolmente scioccato. Perché si tratta di un grande onore per me", ha detto Luke. "Sono davvero commosso dal fatto che i The Game Awards abbiano premiato il mio gioco, che sarebbe stato così presentato e mostrato a un pubblico così vasto."

Caro Luke, ti auguriamo una luminosa carriera nel mondo dei videogiochi o in qualcosa che realizzi i tuoi ambiziosi interessi, inclusi l'editing video e l'astrofisica. I giochi faranno davvero la differenza in futuro grazie a menti brillanti come la tua.

