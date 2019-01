Campione di Tetris si mette alla prova... giocando con i piedi

Quando sei un campione di Tetris che ha vinto sette volte il torneo World Championship negli ultimi nove anni, l'idea di stabilire nuovi record in modi bizzarri è sempre allettante. È il caso di Jonas Neubauer , uno dei maggiori esperti in materia Tetris, che nei giorni scorsi ha intrattenuto i suoi fan su Twitch con un'impresa particolarmente ardua: stabilire un nuovo record di punti con i piedi , utilizzando il controller a forma di tappetino reso celebre da Dance Dance Revolution.

Il video che vedete in altro mostra parte della performance di Neubauer che, dopo essere partito dal livello 5 prendendo confidenza con i comandi, è riuscito a procedere fino al livello 9 prima di doversi arrendere a un ritmo troppo elevato per i suoi riflessi.



Al livello 10, infatti, Neubauer è stato costretto ad arrendersi, ricevendo comunque i complimenti dei suoi fan per l'impresa non certo semplice.