Call of Duty: Vanguard arriva a novembre, lo sparatutto di Activision torna alla Seconda Guerra Mondiale

Il prossimo capitolo di Call of Duty , una delle saghe videoludiche più popolari al mondo, ci porterà nuovamente nel cuore della Seconda Guerra Mondiale : la conferma è arrivata dopo un nuovo evento organizzato all'interno del battle royale Warzone , che ha permesso di scoprire più da vicino il nuovo episodio in lavorazione presso gli studi Sledgehammer Games. Il gioco, intitolato Vanguard, arriverà a novembre su PC e console .

Gli autori di Call of Duty: Advanced Warfare e del più recente WWII hanno così deciso di tornare al Seconda Guerra Mondiale in un episodio decisamente ambizioso che promette non soltanto di raccontare la storia di alcuni eroi valorosi (ispirati ad altrettanti personaggi storici realmente esistiti) attraverso una campagna single-player ambientata in vari scenari, ma anche di offrire l'ecosistema multiplayer più vasto nella storia del franchise.

La campagna ci metterà alla guida di una squadra d'élite chiamata Task Force Vanguard e composta da quattro personaggi incaricati di scovare informazioni sul Progetto Fenice, creato dai nazisti per garantire la sopravvivenza del partito anche dopo la caduta del reich. La storia ci porterà così a esplorare il fronte del Pacifico, l’Europa occidentale e il Nord Africa dalla prospettiva di questi temerari soldati.

La scelta di ambientare la campagna in molteplici fronti si rifletterà anche sul multiplayer, caratterizzato da venti mappe ambientate in varie parti del mondo: solo sedici saranno tuttavia utilizzabili nella modalità 6-contro-6. Call of Duty: Vanguard vedrà il ritorno della modalità cooperativa Zombi e l’introduzione di una nuova esperienza chiamata Champion Hill, che sarà svelata a ridosso del lancio.

Come se non bastasse, il gioco realizzato da Sledgehammer Games andrà a influenzare anche Call of Duty: Warzone, che dopo l'evento di oggi ospiterà un nuovo scenario ispirato alla Seconda Guerra Mondiale e realizzato dai ragazzi di Raven Software. La battle royale di Activision sarà così integrata maggiormente in Vanguard e coinvolgerà anche altri episodi di Call of Duty come Modern Warfare e Black Ops Cold War al momento dell'uscita sul mercato, prevista su PC, console PlayStation e piattaforme Xbox il 5 novembre.

