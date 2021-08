Le indiscrezioni sui tempi e i modi attraverso i quali sarebbe stato annunciato Call of Duty: Vanguard , nuovo capitolo della storica serie di videogiochi bellici firmata da Activision , si rincorrevano da tempo. Su PlayStation Store è emersa un’ulteriore prova a supporto di queste voci, perciò segnatevi la data: il 19 agosto, il nuovo Vanguard sarà presentato attraverso un evento all’interno di Call of Duty: Warzone .

Molto probabilmente l’icona su PlayStation Store è trapelata prima del tempo per un errore ma è possibile leggere chiaramente data e ora dell’evento che, ancora una volta, sfrutterà il gigantesco bacino d'utenza del battle royale per l'annuncio del nuovo capitolo in lavorazione presso gli studi Sledgehammer Games.

Stando ad altre indiscrezioni, è probabile che la presentazione si focalizzerà su un elemento a sorpresa e altamente spettacolare per dare il benvenuto al nuovo capitolo principale della serie.

A proposito di indiscrezioni, sembra che Call of Duty: Vanguard avrà al lancio ben sedici mappe multiplayer da affrontare in modalità 6 contro 6. Non resta dunque che collegarsi alla presentazione il 19 agosto per avere eventualmente conferma delle indiscrezioni di questi ultimi giorni.

IGN

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!