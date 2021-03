Gb: un evaso è stato riacciuffato dopo aver tentato di acquistare Call of Duty

La passione per i videogiochi può essere un ottimo modo di “evadere dalla realtà”, ma può celare una serie di inconvenienti se presa troppo nello specifico. Nel caso dell’ evaso di prigione Clint Butler , che si era nascosto alle ricerche della polizia britannica dallo scorso novembre, per poi non aver resistito al desiderio di uscire allo scoperto per comprare una copia di Call of Duty Black Ops: Cold War ed essere stato catturato dagli agenti.

Butler era fuggito il 28 novembre dalla prigione di Spring Hill nel Buckinghamshire, contea dell'Inghilterra sud-orientale, dove stava scontando una condanna a 17 anni per rapina e reati legati alle armi da fuoco.

La polizia delle West Midlands ha individuato Butler e un amico nel centro di Birmingham a gennaio e, dopo una violente colluttazione, è riuscita a mettere in stato di fermo il fuggitivo. Gli ufficiali sono stati avvisati del galeotto e del suo complice quando i due hanno deciso improvvisamente di cambiare direzione dopo averli visti. Una volta in stato di fermo, Butler ha dato un nome falso prima di attaccare gli ufficiali. È stato dunque messo a tappeto con l'aiuto delle guardie di sicurezza locali ed è stato rimandato in prigione.

Quando è stato chiesto ai due uomini perché si trovassero così allo scoperto in città durante il lockdown imposto dal Regno Unito, Butler ha confessato alla polizia: "Sono venuto a comprare il nuovo Call of Duty perché non riesco a sopportare l’isolamento".

Butler ha avuto un’aggravante di 19 mesi alla sua condanna dopo l’accaduto. "Il motivo per cui ha deciso di rischiare di essere riportato in prigione, prendendo la decisione così avventata di venire in città durante la chiusura con un amico per acquistare un videogioco, rimarrà comunque un mistero", ha detto il sovrintendente della polizia di West Midlands Nick Rowe.

