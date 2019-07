Call of Duty: Modern Warfare, svelata la prima modalità multiplayer

Si tratta di una modalità estremamente frenetica, dove i giocatori saranno costretti a ragionare velocemente per sconfiggere gli avversari: con un tempo limite di 40 secondi per ciascun round e un sistema che offre in modo del tutto casuale le armi da utilizzare durante la partita, le due squadre saranno chiamate a totalizzare un determinato punteggio per ottenere la vittoria.



Se nessuna delle due squadre riuscirà ad avere la meglio nei 40 secondi, sul campo di battaglia comparirà una bandiera che determinerà una zona da conquistare: basta restare all'interno della zona per tre secondi (oppure uccidere tutti i membri del team avversario) per totalizzare un punto. Il primo a raggiungere sei punti avrà vinto.



Gunfight si conferma dunque una modalità particolarmente interessante, che sarà parte di un ecosistema molto più vasto: Activision e Infinity Ward hanno fissato al 1 agosto un appuntamento speciale per svelare le modalità che faranno parte del comparto multiplayer online, con un evento in diretta che sarà trasmesso sul canale Twitch di Call of Duty, così da aumentare l'attesa in vista del lancio fissato al 25 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.