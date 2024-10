Call of Duty punta sul cloud: Black Ops 6 sarà giocabile in streaming al lancio

Così, gli iscritti alla piattaforma in abbonamento per PC e console Xbox potranno accedere a Call of Duty: Black Ops 6, Modern Warfare III e Warzone da ogni dispositivo sia connesso a internet, non importa se sia un PC ormai datato, uno smartphone dalla potenza risicata o un tablet senza alcuna pretesa di "far girare i giochi del momento": basterà una rete sufficientemente performante per accedere al nuovo sparatutto sin dalla pubblicazione sul mercato fissata al 25 ottobre, giorno in cui anche gli altri due episodi di Call of Duty arriveranno sul servizio.