Black Ops 6: da Verdansk all'Area 99, tutte le novità dell'evento Call of Duty Next

Quattro ore in compagnia di Call of Duty: Black Ops 6, quattro ore per scoprire tutte le novità dedicate a uno dei videogiochi più attesi del 2024: l'evento Call of Duty Next organizzato da Activision ha permesso a chi ama la saga sparatutto per antonomasia di pregustare tante caratteristiche che saranno alla base del nuovo episodio in uscita a ottobre, tra cui una manciata di contenuti extra previsti dopo il lancio.