Microsoft scommette su Call of Duty: il nuovo Black Ops 6 arriverà su Xbox Game Pass

Microsoft pubblicherà il prossimo episodio della saga Call of Duty sul suo servizio Xbox Game Pass per cercare di attirare una nuova fetta di pubblico

Le indiscrezioni erano fondate: Microsoft lancerà il nuovo episodio di Call of Duty sul suo servizio Xbox Game Pass , pubblicando lo sparatutto sin dal primo giorno sul catalogo della sua piattaforma in abbonamento per PC e Xbox.

Il primo trailer di Call of Duty: Black Ops 6, intitolato "La verità mente", offre ulteriori indicazioni sul periodo storico in cui sarà ambientata la campagna dello sparatutto, che dovrebbe portare i giocatori ad affrontare la Guerra del Golfo nei primi anni Novanta.

Il filmato mostra i discorsi di figure del calibro di Bill Clinton, Margaret Thatcher, George H. W. Bush, Colin Powell e Saddam Hussein, che attraverso delle frasi criptiche cercano di gettare ancora più mistero sulle premesse di questo nuovo episodio, definito dagli stessi sviluppatori "un nuovo e oscuro capitolo" del filone Black Ops. Condividendo il primo trailer in anteprima rispetto all'evento Call of Duty Direct del 9 giugno, previsto subito dopo la conferenza Xbox Games Showcase, Microsoft e Activision potranno dedicare la presentazione a elementi più importante, come una dimostrazione delle novità e delle meccaniche di gioco.

Di sicuro, la conferma del lancio di Black Ops 6 su Xbox Game Pass al debutto sul mercato è una di quelle mosse in grado di sconvolgere gli equilibri. Call of Duty è puntualmente il gioco più venduto dell'anno su ogni piattaforma, con circa 25 milioni di copie vendute a prezzo pieno: così facendo, Microsoft spera di portare sul suo servizio un bacino di utenza ancora più ampio che, sfruttando la popolarità delle modalità multiplayer, potrebbe spendere una piccola cifra su base mensile anziché dover acquistare ogni anno il gioco a 70-80 euro.

Sarà interessante scoprire se questa scelta porterà gli utenti PlayStation a "cambiare piattaforma", accedendo a Call of Duty: Black Ops 6 su PC, Xbox o cloud vista la disponibilità dal giorno di lancio sul servizio. Nel frattempo, Microsoft non ha ancora commentato le speculazioni su un possibile aumento di prezzo del suo servizio in abbonamento, ma data la disponibilità di un pezzo da novanta come lo sparatutto di Activision, avrebbe certamente modo di giustificare la richiesta di un esborso mensile maggiore.