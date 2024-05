Il nuovo Call of Duty si intitolerà Black Ops 6, ecco la conferma di Activision

È arrivato prima del previsto l'annuncio del nuovo Call of Duty : dopo le anticipazioni delle scorse ore , Activision ha svelato ufficialmente che lo sparatutto in uscita a fine anno sarà intitolato Call of Duty: Black Ops 6 , presentando il logo ufficiale e dando appuntamento al 9 giugno per la presentazione completa.

Con un breve video pubblicato su X, Activision ha mostrato il logo del sesto episodio del filone "Black Ops" di Call of Duty definendolo un "nuovo e oscuro capitolo" nella storia della saga, confermando dunque le indiscrezioni precedenti che avevano indicato il progetto in uscita quest'anno.

Il logo di Black Ops 6 mostra le tre teste di lupo che erano già state scovate in precedenza in alcuni elementi di sistema dell'episodio dello scorso anno, Call of Duty: Modern Warfare 3. Lo stesso simbolo, peraltro, è apparso a più riprese nei teaser distribuiti da Activision sul sito "TheTruthLies", in cui si vede un gruppo di ribelli vandalizzare il Monte Rushmore e le vetrine di una misteriosa città.

A rimarcare l'ambientazione del nuovo episodio ci pensa un altro dettaglio nascosto nel teaser, che include la parola "Gulf" e conferma dunque che la saga di Black Ops ci porterà a esplorare gli anni Novanta, subito dopo gli eventi della campagna del precedente Black Ops Cold War.

Nel frattempo, Microsoft ha colto la palla al balzo per ribadire che il misterioso titolo svelato dopo la presentazione Xbox Games Showcase, guarda caso, sarà proprio Black Ops 6: la casa di Redmond, che ha acquisito il gruppo Activision Blizzard King per 68,7 miliardi di dollari, ha organizzato un lungo evento digitale per presentare al mondo il nuovo episodio di Call of Duty, che potrebbe debuttare direttamente sul catalogo di Xbox Game Pass all'esordio sul mercato (fissato verosimilmente tra la fine di ottobre e i primi di novembre).