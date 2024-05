Call of Duty, prime anticipazioni sul nuovo Black Ops 6

Si avvicina il momento del nuovo episodio di Call of Duty, la saga di sparatutto prodotta da Activision che tornerà sul mercato sotto l'egida di Xbox in seguito all'acquisizione da parte di Microsoft: aspettando la presentazione completa, prevista a giugno, in rete sono apparsi dei brevi spezzoni che anticipano i temi di questo nuovo capitolo, che dovrebbe essere un nuovo Black Ops ambientato nella Guerra del Golfo.