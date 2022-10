Gb: calciatore si infortuna giocando ai videogiochi e salta una partita

Molti di questi non riescono tuttavia a gestire efficacemente la propria rabbia, incorrendo spesso in incidenti poco piacevoli: è ciò che è accaduto a Courtney Baker-Richardson , calciatore professionista del Crewe Alexandra (squadra della quarta divisione britannica), che ha dovuto saltare una partita importante dopo essersi infortunato giocando a un videogame su Xbox .

L'incidente è avvenuto casualmente, come svelato dalla dirigenza della squadra. "L'ha fatto involontariamente", afferma Alex Morris, manager del Crewe Alexandra, in un'intervista radiofonica ai microfoni di BBC. "Si è fatto male giocando alla sua Xbox. Ha preso una storta piegando la gamba sul divano e se l'è slogata".

In molti si sono domandati come giocare ai videogame su Xbox possa far infortunare un atleta professionista, ma

la spiegazione potrebbe avere a che fare con le condizioni cliniche del giocatore

Il calciatore ha attualmente solo meno di una settimana per rimettersi dall'infortunio

. "Ha già avuto problemi in passato", spiega Morris. "Non possiamo farci nulla, ma sta facendo terapia e speriamo che si risolva". L'infortunio non gioca a favore del team, dato che Baker-Richardson è una delle stelle del Crewe Alexandra, avendo già messo a segno 6 dei 12 gol della squadra in questa stagione., in modo da poter partecipare alla prossima partita.

In ogni caso, l'incidente va ad aggiungersi alla lunga lista d'infortuni avvenuti a causa di una console di gioco. La maggior parte di essi di solito è legata a patologie come la sindrome del tunnel carpale, generato dell'uso intenso dei controller, oppure a incidenti da eccessivo stress o nervosismo. Per questo motivo,

l'infortunio di Courtney Baker-Richardson rientra in un caso un po' particolare, visto che diversamente dai precedenti ha coinvolto gli arti inferiori e non quelli superiori