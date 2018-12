Black Mirror Bandersnatch è il punto d'incontro tra videogiochi e serie TV

Da qualche tempo, Netflix sta sperimentando approcci differenti per plasmare quello che potrebbe essere il futuro della TV, e quale miglior modo di farlo se non prendendo spunto da un altro settore molto popolare dell'intrattenimento digitale? Guardando ad avventure del calibro di Detroit: Become Human o quelle realizzate da Telltale Games, il colosso ha lanciato nel proprio catalogo globale uno speciale natalizio 2018 della serie Black Mirror , intitolato Bandersnatch . La sua particolarità? Permettere agli spettatori di influenzare la trama in base alle proprie scelte, sulla falsariga di quanto fatto con Il Gatto con gli stivali: Intrappolato in una storia epica .

Al contrario del cortometraggio d'animazione basato sulla saga di DreamWorks, il nuovo episodio di Black Mirror intitolato Bandersnatch si articola in un lungometraggio da 90 minuti, ma sommando i molteplici bivi narrativi e i diversi sentieri disponibili, la quantità di materiale girato supera abbondantemente i 300 minuti. Nel cast di questo episodio spiccano star come Fionn Whitehead, Will Poulter, Craig Parkinson, Alice Lowe e Asim Chaudhry.



Black Mirror: Bandersnatch è ambientato nel 1984 e vede un giovane programmatore mettere in dubbio la realtà mentre trasforma un romanzo fantasy in un videogioco interattivo. Lo spettatore viene così messo di fronte a numerosi bivi e dovrà scegliere come far proseguire la narrazione per raggiungere una delle conclusioni possibili.



Qualora dovesse avere successo, non escludiamo che Netflix possa investire ulteriormente in produzioni interattive per creare esperienze completamente diverse dai concorrenti: prodotti che si avvicinano sempre più all'industria dei videogiochi e testimoniano come un medium così giovane abbia saputo influenzare anche il modo di fruire la TV.