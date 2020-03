Baldo, il gioco italiano ispirato allo Studio Ghibli arriverà prima su Switch 

C'è un pizzico di orgoglio tricolore all'interno della presentazione Indie World tenuta da Nintendo per presentare i videogiochi indipendenti in arrivo sulla sua console Switch nei prossimi mesi: gli sviluppatori di Naps Team hanno infatti presentato il trailer di Baldo , un'avventura dalle tinte ruolistiche in arrivo sulla piattaforma ibrida della casa di Kyoto la prossima estate.

Il gioco, che ricorda chiaramente l'estetica dei film d'animazione dello Studio Ghibli e la serie The Legend of Zelda, ci proietterà all'interno di un mondo colorato, tutto da esplorare: tra rompicapo, personaggi con cui interagire, creature bizzarre e misteri, il giocatore potrà vivere un'esperienza fantasiosa che si preannuncia avvincente.

Al momento non c'è ancora una data concreta per l'uscita di Baldo, che arriverà nei mesi estivi sulla piccola console di Nintendo. Nell'attesa, non perdete il primo trailer ufficiale svelato in occasione dell'evento IndieWorld.

