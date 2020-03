Minecraft: il videogioco ospita un'enorme biblioteca sulla libertà di informazione

La maggior parte di noi vive in paesi in cui la libertà di parola è considerata un diritto umano irrinunciabile e sarebbe difficile immaginare di vivere in uno stato diverso da questo. Tuttavia, sono ancora molti i paesi in cui i governi censurano attivamente i loro cittadini , in particolare giornalisti e reporter. Proprio questi ultimi, tramite l'organizzazione Reporter Senza Frontiere (RSF), hanno deciso di far sentire il loro messaggio e raggiungere i luoghi in cui sono stati banditi aprendo una gigantesca biblioteca all'interno dello squadrato mondo di Mi necraft .

The Uncensored Library (letteralmente, la Libreria Senza Censure) ha aperto i battenti il ​​12 marzo in occasione della Giornata Mondiale contro la Censura Informatica, utilizzando l'hashtag #TruthFindsAWay per incoraggiare le persone a condividere i loro pensieri e diffondere il messaggio sugli sforzi anti-censura adottati da diversi paesi.

I giornalisti di cinque diverse nazioni (Egitto, Messico, Russia, Arabia Saudita e Vietnam), messi a tacere dalla repressione dei loro governi, hanno infatti colto questa preziosa opportunità, pubblicando le loro opere in lingua inglese e originale su Minecraft.

La monumentale biblioteca è ora accessibile su un server aperto per i giocatori di Minecraft mondiali. L'archivio è costituito da una serie di testi e articoli, ora disponibili perché "nascosti" agli occhi della sorveglianza governativa.



Trattandosi di veri e propri editoriali che vertono su diversi temi salienti, questi possono essere letti da tutti gli utenti sul server, ma il loro contenuto non può essere modificato in alcun modo.

RSF ha collaborato con la community di BlockWorks per creare questa immensa dispensa digitale, che è stata costruita "in tre mesi ed è composta da oltre 12,5 milioni di blocchi. Sono stati necessari 24 costruttori di 16 paesi diversi, per oltre 250 ore di progettazione. La cupola principale della biblioteca è larga quasi 300 metri, il che la renderebbe la seconda più grande al mondo", spiegano i suoi creatori.

La loro scelta è ricaduta sul sandbox grazie alla sua enorme popolarità tra i giovanissimi: “Minecraft è un gioco open-world in cui i giocatori possono esplorare, scoprire ed estrarre materie prime, strumenti artigianali, costruire strutture e collaborare con altri utenti.

Parte del suo gameplay consiste appunto nella raccolta e la fabbricazione di oggetti, come i libri. Tali testi constano infatti di 100 pagine e possono essere scritti e consultati da tutti liberamente."

La biblioteca virtuale, pur dando accesso a informazioni gratuite, attira dunque l'attenzione su un grave problema reale: “Solo nell'arco del 2019, 39 giornalisti e 10 reporter sono stati uccisi e attualmente ce ne sono circa 350 incarcerati. Questi sono numeri allarmanti.

Quasi metà della popolazione mondiale non ha ancora accesso a informazioni gratuite. Privati ​​delle conoscenze essenziali e manipolati dalla disinformazione, viene loro impedito di vivere in un sistema politico in cui la verità dei fatti imposta militarmente costituisce la base delle loro scelte di vita."

