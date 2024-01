Retrogaming: Atari ritorna al passato con il nuovo The400 Mini

La nuova console per chi ama il retrogaming promette di offrire un tuffo nel passato, riproponendo alcuni dei giochi più apprezzati per l'home computer lanciato nel 1979

La passione per i videogiochi del passato sembra non esaurirsi mai: Atari ha annunciato un nuovo ritorno illustre sotto forma di "console in miniatura", rinnovando la collaborazione con l'azienda britannica Retro Games per l'uscita del nuovo The400 Mini .

The400 Mini arriverà sul mercato il 28 marzo al prezzo di 119,99 euro e permetterà di emulare l'intera gamma di piattaforme a 8-bit del colosso, dal modello 800XL alla console Atari 5200, passando ovviamente per l'home computer Atari 400 che dà il nome al nuovo prodotto.

All'interno della confezione ci sarà spazio per una revisione moderna del famosissimo joystick CX40, con sette pulsanti aggiuntivi integrati nel design originale degli anni Settanta e Ottanta, mentre il dispositivo in sé offrirà dimensioni dimezzate rispetto al modello originale. Nonostante la maggiore compattezza, però, Atari e Retro Games non hanno rinunciato a unire un design che omaggia il passato (con i colori originali dell'home computer e le stesse texture della tastiera a membrana) a una serie di accorgimenti moderni per rendere la nuova periferica qualcosa di più di una mera "operazione nostalgia".

Oltre alla possibilità di caricare i propri giochi tramite chiavetta USB (ma restano supportate le vecchie cartucce, oltre a dischi e cassette ROM), da collegare a una delle cinque porte USB studiate anche per favorire l'uso di tastiere, joystick aggiuntivi e altri dispositivi, The400 Mini offrirà un'uscita HDMI per il collegamento alle più moderne tv, con la possibilità di passare dalla modalità a 50 Hz a quella a 60 Hz in un attimo. Non mancherà, inoltre, la possibilità di salvare i propri progressi direttamente nella memoria interna, l'uso di "cornici" per continuare a utilizzare il formato 4:3 mentre si gioca su schermi in 16:9, e persino una modalità "Rewind" che consente di riavvolgere gli ultimi trenta secondi di gioco.

Per chi ama i vecchi classici del panorama retrogaming, The400 Mini avrà una raccolta di 25 giochi preinstallati, tra cui spiccano cult del calibro di Berzerk, Boulder Dash, Capture the Flag, Lee, Millipede, Miner 2049er, Missile Command, M.U.L.E, Star Raiders II e Yoomp!.

"Speriamo vivamente che The400 Mini diventi una parte importante della nostra ricca storia, che consiste nella creazione di rivisitazioni di vecchi home computer", afferma Paul Andrews, Managing Director di Retro Games Ltd. "L'originale Atari 400 è stato per molti un vero e proprio mito del gaming e per noi è importante ricreare le macchine che hanno contribuito a definire l'industria dei videogiochi e che pertanto meritano di essere conservate".