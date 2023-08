Assassin's Creed Mirage è pronto, anticipata l'uscita del nuovo videogame

A volte, però, succede che i team di sviluppo riescano a completare il progetto in anticipo, come il caso della versione PC di Baldur's Gate 3 o di Assassin's Creed Mirage, che uscirà una settimana prima sul mercato .

L'annuncio è arrivato direttamente dallo studio franco-canadese che, dopo aver raggiunto la cosiddetta fase "Gold" (che consiste nel processo di masterizzazione delle copie destinate al commercio), ha confermato l'intenzione di anticipare il debutto di Mirage di una settimana.

"Assassin's Creed Mirage è entrato in fase Gold e sarà disponibile con una settimana d'anticipo", si legge nel messaggio condiviso da Ubisoft sui canali ufficiali del brand. "A nome di tutto il team di sviluppo, non vediamo l'ora che possiate esplorare la Baghdad del IX secolo in compagnia di Basim. Il vostro viaggio avrà ora inizio a partire dal 5 ottobre. Segnatevi la data sul calendario".

Mirage arriverà dunque su PC, PlayStation e Xbox il 5 ottobre, e non il 12: una scelta, quella di Ubisoft, che potrebbe essere dettata dalla volontà di evitare per quanto possibile il confronto diretto con gli altri giochi di rilievo che saranno disponibili in autunno, come Detective Pikachu: Il ritorno (6 ottobre), Forza Motorsport (10 ottobre), The Lords of the Fallen (13 ottobre), Alan Wake 2 (17 ottobre) e soprattutto due dei videogame più attesi del 2023: Marvel's Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder, entrambi in uscita il 20 ottobre.

Presentarsi sul mercato con una settimana d'anticipo potrebbe convincere i giocatori a dare una chance all'avventura di Basim Ibn Ishaq rispetto ad altre produzioni, in vista di una longevità ridotta rispetto ai più recenti capitoli di Assassin's Creed (la storia principale potrà essere completata nel giro di 30 ore) e un prezzo più abbordabile per quella che, a tutti gli effetti, avrebbe dovuto essere un'espansione abbastanza corposa di Assassin's Creed Valhalla.

In futuro, la saga tornerà a offrire esperienze più complesse grazie al progetto Infinity, che prevede anche un nuovo capitolo principale ambientato finalmente nel periodo del Giappone feudale.