Assassin's Creed Valhalla vince il primo Grammy come miglior colonna sonora per videogiochi

La 65esima edizione dei Grammy Awards tenutasi a Los Angeles nei giorni scorsi sarà un evento da ricordare per il mondo videoludico, dal momento che Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok e la sua compositrice Stephanie Economou hanno vinto il primo Grammy Award per la migliore colonna sonora per videogiochi e altri media interattivi.

La compositrice del famosissimo gioco di ruolo di Ubisoft per PC, PlayStation e Xbox ha primeggiato su altri famosi musicisti come Austin Wintory (responsabile della colonna sonora di Aliens: Fireteam Elite), Bear McCreary (Call of Duty: Vanguard), Richard Jacques (Marvel's Guardians of the Galaxy) e Christopher Tin (Old World).

"Voglio solo fare un tributo a tutte le persone che hanno lottato instancabilmente per far nascere questa categoria di musica per videogiochi", ha dichiarato Economou dopo aver accettato il Grammy. "Grazie per aver riconosciuto e convalidato il potere della musica per videogiochi. È davvero un onore".

Sebbene sia la prima volta che la categoria "Miglior colonna sonora per videogiochi e altri media interattivi" viene inclusa nei Grammy, non è la prima volta che un videogioco riceve una nomination o arriva addirittura a vincere un premio. Nel 2011 il brano "Baba Yetu" di Christopher Tin, inserito nella colonna sonora ufficiale di Sid Meier's Civilization IV, è stata la prima canzone a essere nominata e a vincere un Grammy nella categoria Miglior arrangiamento, strumenti e voci.

Nel 2012, il compositore Austin Wintry ha ricevuto una nomination per la migliore colonna sonora per media visivi per il gioco Journey, ma ha visto sfumare le sue speranze davanti alla vittoria di Trent Reznor (leader della rock band Nine Inch Nails) e del musicista britannico Atticus Ross con "The Girl with the Dragon Tattoo".