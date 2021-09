Assassin's Creed Valhalla si trasforma in un documentario storico per scoprire la mitologia norrena

Progettata in collaborazione con storici e archeologi, questa esperienza interattiva è una coinvolgente immersione nell'Epoca Vichinga che ebbe luogo nella Norvegia e nell'Inghilterra del nono secolo.

Per questo nuovo capitolo, il team di sviluppo di Ubisoft Montréal ha cambiato la formula per rendere l'esperienza ancora più divertente ed educativa. Discovery Tour: Viking Age mette la narrazione e lo storytelling al centro dell'esperienza: entrerai nei panni di personaggi vichinghi e anglosassoni del tempo vivendo le loro piccole e grandi imprese. Durante le loro memorabili avventure, il giocatore potrà interagire con il mondo circostante e i suoi abitanti scoprendo molte informazioni e aneddoti dell'epoca.

Discovery Tour: Viking Age sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Assassin's Creed Valhalla, ma per la prima volta arriverà in versione "standalone" che potrà essere acquistata a un prezzo più contenuto sulle stesse piattaforme del gioco principale. Gli utenti in possesso di PC, console o piattaforme streaming come Google Stadia e Amazon Luna potranno infatti acquistare Discovery Tour: Viking Age al di fuori di Valhalla nei primi mesi del 2022.

