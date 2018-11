L'avventura di Assassin's Creed Odyssey non accenna a concludersi: Ubisoft ha infatti pubblicato il primo aggiornamento gratuito del suo gioco, che introduce numerosi contenuti aggiuntivi per proseguire il proprio viaggio nell'antica Grecia. Nell'update di novembre , potrete provare una nuova missione intitolata Lo spettacolo deve continuare , nella quale vestirete i panni di un attore che interpreta il ruolo di re Leonida nello scenario della Battaglia dei 300 . Il secondo incarico, invece, è intitolato Intervento divino e vi metterà alla prova in alcuni test di abilità... sovrannaturali. Potrete affrontare entrambe le missioni una volta raggiunto l'episodio 5 della campagna.

Non finisce qui: con l'aggiornamento arriveranno anche nuovi eventi epici, sotto forma di un mercenario o una nave epica a cui dare la caccia, che vi premieranno con del prezioso oricalco da scambiare con uno dei personaggi della Casa olimpica. A fine novembre saranno disponibili due nuovi pacchetti, il pacchetto Ulisse e il pacchetto navale Ulisse, che includono un set di attrezzatura, una cavalcatura, una nuova arma, lo stile per la nave e per l'equipaggio, e persino una polena per la prua ispirato all'eroe del poema epico scritto da Omero.



Dal 13 novembre sarà infine il turno del ciclope Sterope, che vi aspetterà nel suo antro per una nuova battaglia in grado di ricompensarvi con un nuovo arco da combattimento. La missione sarà particolarmente complessa secondo Ubisoft, ma grazie al nuovo level cap, che porta il tetto massimo a livello 50, potrete incrementare il vostro potere prima di ingaggiare il combattimento.