Arriva un videogioco che insegna l'inglese ai ragazzi tramite Minecraft

Adventures in English with Cambridge è il nome del progetto creato dagli esperti dell’Università omonima in collaborazione con Minecraft e Microsoft. Si tratta di una versione più estesa del gioco creato precedentemente per le scuole e i centri linguistici, che diventa ora accessibile per tutti i ragazzi interessati e gli utenti in possesso di un account Microsoft.

Come nel caso di Minecraft, il gioco è adatto ai ragazzi di tutte le età che, attraverso una serie di sfide e la risoluzione di alcuni puzzle, riusciranno ad apprendere e fare pratica con l'inglese, partendo da un livello base che equivale al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), lo standard internazionale adottato a livello europeo per descrivere le abilità linguistiche. "Questo mondo permette di immergersi totalmente nella lingua inglese, superando l'aula scolastica, il tutto in una magica libreria Minecraft piena di minigiochi e in compagnia di un magico aiutante. I giocatori di tutto il mondo lo adoreranno", ha affermato Allison Matthews, responsabile di Minecraft Education.

Il videogioco è acquistabile all'interno del negozio di Minecraft ed è disponibile per tutte le console e dispositivi mobile, offrendo così a un bacino d'utenza enorme un'opportunità di apprendimento diversa dal solito: "Adventures in English with Cambridge è stato realizzato all’interno del mondo di Minecraft per aiutare i bambini e i ragazzi a imparare l’inglese mentre si divertono con un gioco che amano", ha commentato Belinda Cerdá, Head of Digital Partnerships di Cambridge Assessment English. "I ragazzi che esplorano questo nuovo mondo potranno così esercitare il loro inglese mentre si divertono e iniziano un'avventura di apprendimento che non dimenticheranno mai".

