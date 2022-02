Usa: lasciano i bambini soli in casa per andare a giocare ai videogiochi, genitori agli arresti

IGN

Non è più una novità sentir parlare di dipendenza dai videogiochi. Talvolta, la voglia di restare per ore davanti a uno schermo diventa tale da portare alcune persone a commettere azioni incommentabili: in questo caso, è toccato a una coppia in Texas, finita dietro le sbarre dopo aver lasciato i sei figli piccoli a casa per andare a giocare ai videogiochi in una lavanderia a gettoni nelle vicinanze.