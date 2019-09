Apple Arcade: giochi, data e prezzo per la piattaforma da gaming per iOS

In occasione del suo Special Event, Apple ha finalmente confermato la data di lancio di Apple Arcade , piattaforma da gaming che sarà presto disponibile su dispositivi iOS e Apple TV e che permette di accedere a un catalogo di giochi esclusivi in cambio di una sottoscrizione mensile. L'azienda di Cupertino ha confermato che al lancio, previsto per il 19 settembre , saranno più di cento i giochi disponibili sulla piattaforma, tra i quali spiccano i neo annunciati Super Frogger di Konami (sviluppato da Q Games), Shinsekai: Into the Depths di Capcom e Sayonara Wild Hearts di Annapurna Interactive (sviluppato da Simogo, già autori di Year Walk e Device 6).

Ecco l'elenco completo degli altri giochi annunciati da Apple durante l'evento:



- Ballistic Baseball (Gameloft)

- ChuChu Rocket! Universe (Sega)

- Exit the Gungeon (Devolver Digital)

- Pac-Man Party Royale (Bandai Namco)

- Projection: First Light (Blowfish)

- Rayman Mini (Ubisoft)

- Shantae and the Seven Sirens (WayFoward)

- Skate City (Snowman)

- Sneaky Sasquatch (RAC7)

- Steven Universe: Unleash the Light (Cartoon Network/Rebecca Sugar)

- Super Impossible Road (Rogue Games)

- The Bradwell Conspiracy (Bossa)

- The Enchanted World (Noodlecake)

- Various Daylife (Square Enix)